Anziani truffati, Comune e Prefettura lanciano il decalogo “Io non ci casco”

“Io non ci casco” è il nome della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani lanciata dal Comune di Agrigento che, alla presenza delle autorità, è stata presentata in prefettura. Il progetto, finanziato dal Fondo unico di Giustizia del ministero dell'Interno è sviluppato dagli uffici comunali ai Servizi Sociali, si tratta di un decalogo di consigli utili che, gli esperti del settore, forniscono alle potenziali vittime di raggiri. Dal “non aprire la porta agli sconosciuti” al “fai molta attenzione su internet” sono questi i suggerimenti contenuti negli opuscoli creati per il progetto. Sempre nelle brochure viene riportato anche il “principe” dei consigli, ovvero quello di chiamare il numero unico di emergenza 112 se si ha il sospetto di essere stati truffati.