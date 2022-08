Era andato in campagna per controllare il gregge: 41enne muore colpito da un fulmine

Si era recato in campagna, nel bel mezzo dell'ondata di maltempo che ieri pomeriggio si è abbattuta sull'Agrigentino, per controllare che le pecore allevate dal padre stessero bene.

Stefano Spoto, 41, di Casteltermini, però, è stato colpito da un fulmine ed è morto folgorato in contrada Pizzo Santa Croce. La morte è sopraggiunta sul colpo e per Spoto non c'è stato nulla da fare.

Ad esprimere il cordoglio di un'intera comunità è il sindaco Gioacchino Nicastro. "Siamo profondamente affranti - ha scritto sui social -. Ci uniamo all'immenso dolore che ha colpito la famiglia Spoto - Mingoia. Quanto accaduto ieri pomeriggio lascia tutta la comunità di Casteltermini attonita e ammutolita: una tragica fatalità porta via un bravissimo ragazzo, un gran lavoratore, un marito e un padre esemplare. Ritenuto di interpretare il comune sentimento della cittadinanza, il Sindaco proclama il lutto cittadino durante lo svolgimento delle esequie, riservandosi di comunicare data e ora in cui saranno celebrate".