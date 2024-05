Ubriaco lancia bottiglie di vetro dal balcone sulla strada e si scaglia contro i carabinieri: bloccato col taser e arrestato

Ubriaco dà in escandescenze e lancia dal balcone della sua abitazione, dove era agli arresti domiciliari, più bottiglie di vetro e i bidoni della spazzatura. Quando, in fretta e in furia per evitare il peggio, sopraggiungono i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile, il 42enne non soltanto non si calma, ma anzi si scaglia contro i militari dell'Arma che per difendersi hanno usato il taser. E dopo i primi due colpi a vuoto, i militari sono riusciti ad immobilizzare il disoccupato che è stato arrestato, in flagranza di reato. Le ipotesi contestate sono: resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Uno dei carabinieri intervenuti in centro a Cammarata è rimasto infatti ferito. Il militare è stato portato all'ospedale di Mussomeli dove i sanitari, dopo tutti i controlli ritenuti necessari, hanno diagnosticato una prognosi di dieci giorni.

Il 42enne di Cammarata, che era appunto già in stato di detenzione domiciliare, è stato portato, in attesa dell'udienza di convalida, alla casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

Quando è accaduto a Cammarata negli scorsi giorni è stato grosso modo il ripetersi di quanto avvenuto a Raffadali. Anche in quella circostanza venne usato il taser per bloccare l'immigrato ubriaco.

