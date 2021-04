Si rompe tubo del gas metano, chiusa la strada ed evacuate alcune abitazioni

Il servizio di distribuzione del gas resterà sospeso per l'intera giornata per consentire - secondo quanto rendono noto dal Comune di Cammarata - la riparazione

Si rompe una tubatura del gas in via Bonfiglio a Cammarata e i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, intervenuti sul posto, hanno dovuto - in via precauzionale - chiudere, a monte e a valle, l'intera strada, ma anche - sempre in via precauzionale - evacuare i residenti dei palazzi immediatamente limitrofi.

Sono state interrotte le attività scolastiche in Dad per i residenti della zona, ma è stato anche - temporaneamente - sospeso il servizio di distribuzione del gas metano. La sospensione, verosimilmente, durerà per tutta la giornata di oggi per consentire alla società "2i Rete Gas” di procedere alla riparazione. Sul posto, oltre ai pompieri, sono stati e sono ancora al lavoro gli agenti della polizia municipale di Cammarata.