"E' stato trovato con un coltellaccio in tasca", denunciato quarantenne

E’ stato trovato in possesso di un coltellaccio, a serramanico, di circa 12 centimetri. E’ per l’ipotesi di reato di porto ingiustificato di strumenti ed arnesi atti ad offendere che un quarantenne di Cammarata è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L’uomo è incappato, nel pomeriggio di sabato, in un controllo – in corso Umberto I, a Cammarata, - di una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, che è coordinata dal capitano Sabino Dente.

Lo stato di agitazione del quarantenne ha indotto i militari dell'Arma ad approfondire il controllo eseguendo una perquisizione personale. Una verifica che ha confermato i sospetti dei carabinieri, tant’è che l’uomo – secondo l’accusa – è stato trovato, appunto, in possesso, sulla persona, di un coltello a serramanico di circa 12 centimetri. Un’arma di cui il quarantenne non ha saputo, o voluto, giustificare il possesso. I carabinieri, tenendo in considerazione anche il fatto che il quarantenne era già gravato da precedenti di polizia, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà. Il coltellaccio è stato sequestrato.