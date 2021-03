Trattore contro un albero ed è tragedia: muore pensionato di 81 anni

A dare l’allarme, all’orario di pranzo: quando l’anziano – descritto come una persona molto abitudinaria – non è tornato a casa, sono stati i familiari. Sul posto si sono precipitati i carabinieri

Un malore improvviso? O un’altrettanta improvvisa perdita di controllo del trattore agricolo che è andato a sbattere contro un albero? Sono questi gli interrogativi che si sono posti i carabinieri della compagnia di Cammarata dopo la tragedia che si è registrata in contrada Ficuzza, vicino la strada statale Agrigento-Palermo. A perdere la vita, a seguito di un incidente in campagna, è stato un pensionato ottantunenne, G. R., di Cammarata.

A dare l’allarme, all’orario di pranzo: quando l’anziano – descritto come una persona molto abitudinaria – non è tornato a casa, sono stati i familiari. In contrada Ficuzza, laddove appunto era andato per arare il suo appezzamento di terreno, si sono precipitati sia i familiari che i carabinieri della locale compagnia, che sono coordinati dal capitano Sabino Dente. Il pensionato è stato subito trovato e, stando a quanto è stato ricostruito ieri, era ancora vivo, ma agonizzante. Sul posto, scattato l’allarme, si è portata un’autoambulanza del 118 e l’elisoccorso. I sanitari non hanno potuto però far altro che constatare il decesso dell’ottantunenne pensionato.

I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno, poi, naturalmente, ricostruito – sentendo i familiari - la giornata dell’uomo che, non è chiaro per quale motivo: se un malore improvviso appunto o un’errata manovra del trattore, è, di fatto, rimasto vittima di un incidente in campagna.