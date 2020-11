Provinciale Cammarata - Santo Stefano, al via i lavori per riparare la frana

Approvato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di intervento per il movimento franoso sulla strada provinciale 24 nel tratto Cammarata - Santo Stefano di Quisquina in località Filici.

Il bando, progettato dal settore Infrastrutture stradali del Libero consorzio dei Comuni, prevede una spesa massima di 600mila euro. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo. I lavori a base d'asta, soggetti a ribasso d'asta, ammontano a 450.695 euro, di cui 13.939 per gli oneri per la sicurezza, per un totale 464.634 euro a cui si aggiungono altri oneri e tasse previste per circa 135 mila euro.

I lavori inizieranno, al netto di ritardi dovuti all’emergenza Covid-19, nel primo semestre del 2021.