Si lacera il tendine con la macchina della pasta: cuoco trasferito a Caltanissetta

S’è lacerato, e in maniera netta, un tendine ed ha perso tantissimo sangue il cuoco che è rimasto ferito a causa di un brutto incidente sul lavoro, verificatosi nella cucina di un noto ristorante. Il ventunenne nigeriano è stato trasferito, e ricoverato, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici continuano a tenerlo in fase di monitoraggio. Dell’attività investigativa, per fare chiarezza sull’incidente lavorativo, si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Cammarata.

L’incidente sul lavoro si è verificato alle ore 10 circa di mercoledì, mentre appunto il cuoco nigeriano, ventunenne, residente a San Giovanni Gemini, era regolarmente al lavoro in un ristorante di Cammarata. Il giovane era alle prese con la macchina per la produzione della pasta, all’interno della cucina del ristorante di Cammarata, quando, appunto, per cause accidentali, si è registrato l’incidente. Il cuoco – stando a quanto è stato accertato – si è procurato una ferita lacero contusa al palmo della mano destra con notevole perdita di sangue e con lacerazione tendinea. Riscontrato il grave stato clinico e la netta riduzione del movimento del pollice, il cuoco nigeriano è stato subito soccorso e trasferito, con elisoccorso, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, ne hanno disposto il ricovero.

Non è detto che il giovane cuoco perda l’utilizzo, pieno, della mano, ma i medici, anche ieri, erano in fase di monitoraggio.

Tutti gli enti competenti in materia di incidenti sul lavoro sono stati, naturalmente, informati. Ci sono alcuni aspetti da chiarire, ma ieri, inevitabilmente, l’apprensione era tutta concentrata sul fatto che il giovanissimo cuoco rischiava di perdere il pieno utilizzo della mano.

Purtroppo, sistematicamente, anche in provincia, si registrano, in ogni ambiente lavorativo, incidenti sul lavoro.