Scazzottata fra più gruppi in pieno centro: 36enne finisce al pronto soccorso

Un trentaseienne è finito in ospedale, al pronto soccorso del "San Giovanni di Dio", dopo una rissa scoppiata, nella notte fra venerdì e sabato, in via Venezia a Cammarata. La scazzottata ha coinvolto più persone, non è chiaro quante, divise in gruppi. E pare che tutte fossero di nazionalità romena. Sul posto, acquisita una segnalazione, sono accorsi i carabinieri della stazione di Cammarata. Degli esagitati non è stata trovata però, a quanto pare, nessuna traccia. E' stato subito facilitato il trasferimento del ferito al pronto soccorso di Agrigento e poi sono iniziate le ricerche degli altri coinvolti. Non essendo stato rintracciato nessuno, adesso spetterà all'attività investigativa cercare di fare chiarezza sull'episodio, identificando i romeni che hanno preso parte alla rissa.

Il trentaseienne ferito, sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari dai medici, non è risultato essere in pericolo di vita. Scontato che i carabinieri lo abbiano già sentito o lo faranno nelle prossime ore.