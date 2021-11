Scuola materna ed elementare messa in sicurezza, torna a suonare la campanella dopo 21 mesi

E' tornata a suonare - alla presenza del sindaco Giuseppe Mangiapane e del vice sindaco Aurelio Imbornone - la campanella della scuola materna ed elementare della Gianguarna di Cammarata che ha accolto 150 bambini circa.

La scuola era stata chiusa per lavori di messa in sicurezza nel febbraio del 2020 ed i bambini erano stati trasferiti in un altro plesso scolastico. Dopo un iter complesso e tanta accortezza da parte dell’amministrazione si è arrivati alla rimodulazione del finanziamento per completare i lavori di messa in sicurezza.

“Abbiamo cercato di curare non solo la sicurezza e la salubrità degli ambienti, ma anche l’estetica, consci che far vivere i ragazzi e farli lavorare in un ambiente gradevole pulito e dignitoso è comunque una forma indiretta di educazione al rispetto della proprietà comune" - ha dichiarato il sindaco che con visibile compiacimento ha ringraziato le famiglie presenti e tutti coloro i quali si sono impegnati per l’apertura della scuola - .