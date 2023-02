La banda - stando a quanto emerge in questi concitati minuti - è riuscita a scappare a bordo di un'autovettura, una Lancia Y, che viene cercata, da carabinieri e polizia, a livello provinciale.

Complessivamente sono stati arraffati - ma il conteggio è ancora in corso - ben 35 mila euro.

Quattro malviventi, due dei quali travisati, hanno messo a segno una rapina al Credito cooperativo San Biagio di largo Dei Pini a Cammarata. Apparentemente non armati, i delinquenti hanno fatto irruzione all'interno dell'istituto di credito e hanno iniziato a minacciare gli impiegati che, in quell'istante, si trovavano agli sportelli.

Fanno irruzione in banca e si fanno consegnare i soldi in cassa: in 4 arraffano 35 mila euro