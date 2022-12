Acque di vegetazione scaricate in maniera illegale: non solo inquinamento, ma anche concreto rischio di disastri

"I fatti di cronaca recente, mi riferisco all'isola di Ischia, ci fanno comprendere che un problema che si genera a carico della regimazione delle acque nei torrenti si trasforma in dei disastri con vittime innocenti. Non solo l'abusivismo, ma anche questo tipo di inquinamento può generare fenomeni di 'liscidazione' delle acque: i terreni sottostanti alle acque diventano meno permeabili a causa di queste sostanze che creano una specie di patina su cui l'acqua scivola. L'aumento delle pendenze e della velocità delle acque genera i fenomeni erosivi che poi ritroviamo a valle. Il fenomeno calamitoso non ha origine laddove si palesa, ma si origina in un altro posto, con riverberi a valle. In questo caso l'erosione e il trasporto solido si origina nel tratto montano e lo ritroviamo poi, come disastro, nel tratto a valle". Lo ha spiegato, cercando di far riflettere tutti, il tenente colonnello Vincenzo Castronovo che guida il Centro Anticrimine e Natura del comando provinciale dell'Arma dei carabinieri di Agrigento.

Perché le acque di vegetazione della molitura delle olive scaricate senza alcun trattamento non determinano solo e soltanto un'emergenza inquinamento, ma si innescano anche rischi concreti di calamità.

A livello penale, casi di questo genere possono anche portare - per gli imprenditori che agiscono in maniera illegale - alla configurazione dell'ipotesi di reato di disastro ambientale.