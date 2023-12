Assolto per vizio di mente continua a perseguitare la madre: allontanato dal giudice

Assolto per vizio di mente dall'accusa di minaccia aggravata nei confronti della madre continua a perseguitarla e il giudice gli applica la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento.

I fatti al centro della vicenda si riferiscono al periodo di tempo che va dall’estate del 2020 all’aprile del 2021. L’uomo – secondo l’accusa – si è presentato in casa della madre con un coltello a serramanico, con punta a lama seghettata, della lunghezza di 24 centimetri, minacciandola per questioni non meglio definite. In un’altra occasione dopo avere afferrato la donna per i capelli e la gola, le avrebbe puntato contro una paletta in ferro dicendole che "gliela avrebbe fatta pagare".

Il giudice ha assolto il cinquantenne applicando allo stesso la misura della libertà vigilata per la durata di un anno. Ma l’uomo avrebbe continuato a insultarla e perseguitarla fino a quando il giudice non ha emesso a suo carico la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.