Rimorchio travolse auto: Cammarata dice addio al 57enne morto

“E’ una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Un amico, un marito e padre esemplare ha perso la vita in un incidente stradale che ci lascia sgomenti e profondamente increduli” – ha detto, ieri sera, il sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane in merito alla tragedia che ha ucciso il concittadino Giuseppe (meglio conosciuto come Pino) Tatano - . “Personalmente, ma anche a nome di tutta l'amministrazione, ci stringiamo – ha aggiunto, con grande tristezza, il primo cittadino - al dolore della famiglia e della nostra dipendente comunale Miranda (la moglie della vittima dell’incidente stradale ndr.) in particolare, a cui rivolgiamo il nostro profondo abbraccio”. Il ragioniere cinquantasettenne, molto conosciuto e stimato fra Cammarata e San Giovanni Gemini, lascia anche due figli.

I funerali si terranno oggi, alle 15,30, in chiesa Madre a San Giovanni Gemini. In chiesa ci saranno - per effetto delle prescrizioni anti-Covid - massimo 200 posti.