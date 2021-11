Vandali scatenati all'opera: imbrattato il murales di Ligama, il sindaco: "E' anche un reato"

Il murales dell'artista Ligama - voluto e creato per dare bellezza, interpretando la storia di Cammarata - è stato imbrattato. Vandali scatenati che, di fatto, hanno creato un danno all'opera di via Gerardi. Un'opera che rientrava e rientra ancora nel progetto di sviluppo delle attività culturali ed artistiche, programmato dall'amministrazione comunale del precedente sindaco Vincenzo Giambrone che - lo scorso anno - aveva accolto l'idea di Renato Malta di realizzare un grande murales in pieno centro storico. Artefice del dipinto era stato appunto l'artista siciliano Salvo Ligama. Ma adesso il murales è stato danneggiato. E in città circola sconcerto e rabbia.

"Sono profondamente deluso ed amareggiato per quanto accaduto in questi giorni al bellissimo murales realizzato dall’artista Ligama. Mi piange il cuore quando vedo che esistono ancora vili 'persone' che anziché proteggere e custodire le bellezze che ci circondano, le deturpano, compiendo atti che sono fini a sé stessi, per il mero gusto di distruggere, privando così oltre che se stessi anche gli altri cittadini di tali bellezze - ha detto l'attuale sindaco di Cammarata Giuseppe Mangiapane - . Ricordo a questi vandali che chi compie questi atti, oltre che persona triste e vile è un delinquente, in quanto commette reato. Chiedo così a tutti i cittadini di custodire le opere d'arte, apprezzarle e rispettarle, ma soprattutto di proteggerle, perché mai più possa verificarsi altro simile ignobile atto. Sono molto deluso - ha concluso il sindaco Mangiapane - e spero che questo sia l’ultimo vile gesto che si verifica nella nostra comunità verso un bene pubblico".