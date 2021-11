Freddo polare e neve: accumuli si registrano sui monti Gemini, Cammarata e Santo Stefano Quisquina

Gli accumuli si registrano a partire da 1100 metri. Monte Gemini e Monte Cammarata sono, infatti, già tutti imbiancati. Neve anche a Santo Stefano Quisquina, così come risultano essere imbiancati i bordi della carreggiata e le campagne lungo la statale 118 e Serra Gargiuffé in territorio di Cammarata.

Tutto come da previsioni, almeno questa volta. Gli occhi degli abitanti di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina continuano a fissare il cielo e ad immortalare lo spettacolo con foto e video. A Serra Gargiuffè è in corso una vera e propria tempesta: vento forte e neve stanno spazzando l'intera area.

Al momento, non si registrano disagi, né disservizi. Sul resto della provincia si registrano invece forti piogge, nell'entroterra sono - di nuovo - in corso temporali, mentre il forte vento sta creando nuovi rischi lungo il litorale Agrigentino.

Quanto sta avvenendo in questi minuti, appare essere come una sorta di prova generale rispetto a quanto accadrà per il ponte dell'Immacolata. E' previsto infatti rinforzo del vortice polare. Le temperature saranno comunque in linea con le medie del periodo.