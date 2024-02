"Non falsificarono il bilancio dell'azienda prima del fallimento": assolti due imprenditori

"Assoluzione perché il fatto non sussiste": i giudici della prima sezione penale, presieduta da Alfonso Malato, hanno prosciolto due imprenditori di Cammarata finiti a processo con l'accusa di avere falsificato il bilancio dell'azienda in vista del fallimento.

Si tratta di Domenico e Carmela Rappisi, titolari di un'attività di compravendita di oggettistica. Secondo l'accusa originaria, i due imputati avevano sottratto della merce che, invece, compariva fra gli elementi attivi del bilancio e non fu trovata dall'amministratore che subentrò nella gestione in vista del fallimento.

L'episodio al centro del processo risaliva al 2014. Sia il pubblico ministero Gaspare Bentivegna che il difensore, l'avvocato Marcello Scifo, avevano chiesto ai giudici di emettere una sentenza di assoluzione.

Il magistrato della procura, in particolare, aveva sottolineato che l'istruttoria non avesse confermato l'ipotesi accusatoria e che, in ogni caso, l'accusa di falso in bilancio non fosse fin dall'inizio del tutto fondata.