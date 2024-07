Danneggia auto in sosta e picchia un carabiniere, denunciato 25enne

Un 25enne è stato denunciato dai carabinieri per le ipotesi di reato di danneggiamento e violenza a pubblico ufficiale. Nella tarda serata di domenica al 112 è arrivata una telefonata che segnalava la presenza di una persona in forte stato di agitazione che si aggirava in centro.

Il giovane è stato subito individuato e, alla vista degli uomini dell'Arma, con un pugno ha mandato in frantumi il lunotto di un’autovettura parcheggiata provocandosi anche dei tagli al braccio.

Subito dopo si è avventato contro un militare colpendolo in faccia. Infine è stato bloccato, non senza difficoltà, dagli uomini in divisa. Sia l'ubriaco che il carabiniere sono stati poi medicati all'ospedale.

