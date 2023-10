Centro diurno "La casa di Stefy": Unicredit dona un ascensore per disabili

Un ascensore per disabili al centro diurno "La casa di Stefy" acquistato e installato con una donazione di Unicredit.

L'associazione L’arca onlus di Cammarata è stata fondata nel 2003 da un gruppo di operatori sociali e di famiglie di ragazzi diversamente abili con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’integrazione sociale e creare le condizioni per migliorarne la qualità della vita attraverso la realizzazione di attività sportive, culturali e ricreative, grazie anche all’aiuto di volontari.

Nel 2015 sono stati messi in funzione i locali grazie alla donazione dei frati minori. In seguito, in collaborazione con la cooperativa sociale Santa Maria di Gesù, è stato realizzato un centro diurno dove ci sono laboratori di cornici e di ceramica per disabili. E' presente, inoltre, una stamperia, attrezzata di macchine per la stampa di magliette, cappellini e altro materiale sportivo per conto terzi.

"Con la donazione di UniCredit - si legge in una nota dell'istituto - è stato possibile acquistare e installare un ascensore capiente per soggetti diversamente abili al fine di consentire l’accesso al centro diurno, che si sviluppa su quattro piani, di persone in carrozzina o che hanno grosse difficoltà a deambulare".

"UniCredit è da sempre vicina alle esigenze del territorio - sottolinea Salvatore Malandrino, responsabile Regione Sicilia di UniCredit Italia - fornendo un contributo concreto alle necessità delle comunità in cui opera. La nostra donazione è stata resa possibile grazie a UniCreditCard Flexia Etica, collegata ad un progetto etico".

"Dal 2003 L’Arca - commenta Caterina De Santis, socio fondatore dell’Arca e assistente sociale - ha dato una svolta sociale e culturale alle nostre comunità con la realizzazione di attività sociali, culturali, ricreative e sportive ai fini di una reale integrazione e partecipazione attiva delle persone disabili".

Sabato 21 ottobre, alle 19,30, è prevista l’inaugurazione del centro diurno "La casa di Stefy" e del centro ludico “Batticinque”, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.