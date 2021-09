"Si arrampica fino al terzo piano per aggredire l'ex compagna", denunciato 37enne

Dopo aver sfondato la finestra si sarebbe diretto verso la donna e nel corso della colluttazione l'avrebbe colpita con uno schiaffo che l'ha fatta cadere per terra

Ancora un drammatico episodio di violenza sulle donne nella nostra provincia. I carabinieri della Stazione di Cammarata hanno denunciato un trentasettenne perchè accusato di aver aggredito la moglie trentenne.

Il denunciato, in particolare, nella notte tra sabato e domenica, si sarebbe arrampicato fino al terzo piano per raggiungere il balcone dell’ex compagna. Ha poi sfondato sfondato il vetro della finestra e si è introdotto all’interno dell’appartamento con il solo fine di scagliarsi contro la donna, che è stata raggiunta da uno schiaffo. La ferita è stata giudicata guaribile in cinque giorni dal personale sanitario dell'Ospedale di Agrigento.

La posizione dell’uomo sarà valutata nelle prossime ore dalla Procura della Repubblica di Agrigento.