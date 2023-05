Le fiamme inceneriscono auto lasciata nel parcheggio del centro commerciale: è mistero

E' mistero sulle cause che hanno fatto scoppiare l'incendio che ha incenerito una Volkswagen Amarock, senza targa poiché di provenienza estera. E' accaduto nella notte fra domenica e ieri, all'interno del parcheggio del centro commerciale "La Fornace" di Cammarata dove la macchina - non è chiaro per quale motivo - era stata lasciata parcheggiata.

Poco dopo l'una, avendo raccolto una segnalazione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Mussomeli, quelli di Agrigento e i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della compagnia di Cammarata. Nonostante l'intervento delle due squadre di pompieri, la vettura - che è risultata essere intestata ad un rivenditore di auto - è andata completamente distrutta.

I pompieri non si sono pronunciati sulle cause dell'incendio. Nonostante il meticoloso sopralluogo, non essendo state trovate tracce di liquido infiammabile, né taniche o bottiglie sospette, la matrice del rogo è stata etichettata come "in corso d'accertamento". I danni, ieri, non risultavano essere quantificati e comunque non sono coperti da nessuna assicurazione. E' stata informata la Procura di Agrigento e sono state avviate le indagini di cui si stanno, appunto, occupando i carabinieri della compagnia di Cammarata.