Aggredisce operaio e viene trovato in possesso di mazza di baseball e manganello: denunciato

Porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E’ per questa ipotesi di reato che i carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cammarata hanno denunciato, alla Procura di Agrigento, un trentaseienne di San Giovanni Gemini. Un uomo che è stato trovato in possesso di una mazza di baseball e di un manganello di ferro. Attrezzi che sono stati, naturalmente, posti sotto sequestro.

I carabinieri del Norm della compagnia di Cammarata, nella serata di venerdì, sono interventi in piazza Maria Santissima Cacciapensieri a Cammarata dove, per futili motivi, un operaio catanese di 43 anni era stato aggredito con una mazza di baseball. I militari dell’Arma hanno ritrovato la mazza, ma anche il manganello di ferro, in possesso del trentaseienne, già noto alle forze dell’ordine, che è stato appunto deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. I carabinieri, in via precauzionale, hanno appunto posto sotto sequestro sia la mazza di baseball che il manganello di ferro che sono stati ritrovati durante una perquisizione personale. Per l’aggressione, i carabinieri non potranno procedere che a querela di parte.