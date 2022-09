Giovane cameriere minacciato con una pistola a salve, denunciato un disoccupato

Lo raggiungono nell’agriturismo dove è domiciliato e dove lavora come cameriere e lo minacciano con una pistola. Ad agire, poco prima dell’alba dello scorso giovedì, sono stati in due che sono giunti a Montaperto a bordo di un’autovettura: una Fiat Punto. Nel rione satellite della città dei Templi, raccolta la segnalazione, sono accorsi i carabinieri del nucleo Radiomobile e quelli della locale stazione. Militari dell’Arma che sono riusciti, praticamente subito, ad identificare, e a denunciare alla Procura della Repubblica, uno dei due che ha minacciato il cameriere.

Si tratta di un romeno quarantacinquenne residente ad Agrigento. Il disoccupato è stato, durante la perquisizione domiciliare subito effettuata dai carabinieri, trovato in possesso della pistola: un’arma a salve, con canna occlusa, e provvista di tappo rosso. Anche se regolare, essendo stata verosimilmente per minacciare il giovane cameriere, l’arma a salve è stata posta sotto sequestro. Le indagini, ieri, risultavano essere ancora in corso sia per identificare il secondo uomo che era sulla Fiat Punto, in compagnia del disoccupato romeno, sia per comprendere il perché di quelle minacce che hanno, di fatto, spaventato il cameriere ventottenne, pure lui di origini romene.

I carabinieri della stazione di Montaperto hanno già, nel tentativo appunto di fare chiarezza, riascoltato il giovane. Non filtrano però indiscrezioni in merito al “perché” i due abbiano provato, minacciandolo con una pistola a salve, a terrorizzarlo. Servirà, probabilmente, ancora qualche giorno per riuscire a mettere dei punti fermi sulla vicenda, identificando anche il secondo autore delle minacce. Intanto, laddove possibile, i militari dell’Arma della stazione di Montaperto proveranno a tenere d’occhio – per evitare che possa avere problemi o rischiare – il cameriere ventottenne.