Supercamera di commercio, intervengono le associazioni di categoria

L’approvazione, da parte della Camera dei Deputati, dell’emendamento che sgancerebbe le Camere di commercio di Ragusa e Siracusa per accorparle a quelle di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, rimette al centro dell’attenzione il mancato insediamento della Camera che vede insieme questi ultimi tre Enti.

Sei anni non sono stati sufficienti per definire l’accorpamento il cui decreto del Mise è stato emanato prima ancora di quelli che hanno visto nascere le Camere di commercio di Palermo ed Enna, di Messina e di Catania, Ragusa e Siracusa.

Il dibattito che si sta sviluppando attorno alla opinabile ipotesi di una Camera che vada da Trapani a Siracusa merita una presa di posizione del governo regionale che sembra invece colpito da un’acuta afasia.

Non è possibile registrare che da parte dell’Assessorato alle AAPP non venga espressa una linea politica che sia frutto di una visione d’insieme del sistema camerale siciliano e che faccia riferimento ad un dovuto confronto con le associazioni in rappresentanza del mondo produttivo dell’Isola.

Questo modo di procedere, lastricato di incolmabili ritardi e di assordanti silenzi, rappresenta un’incredibile mortificazione per il ruolo delle imprese siciliane e per la tutela della dignità e della professionalità delle risorse umane che lavorano all’interno delle Camere in Sicilia.

A questo punto l’onorevole Assessore alle AAPP batta un colpo e faccia sapere se, dopo 6 anni, intende esitare il decreto per la costituzione del Consiglio camerale di Agrigento, Caltanissetta e Trapani o se preferisce attendere il corso dell’emendamento di cui sopra per temporeggiare ulteriormente.