Camera ardente al PalaMoncada e funerali in cattedrale: Agrigento è pronta a dire "addio" al "re dell'eolico"

Si terranno domani, a partire dalle 16, alla cattedrale di San Gerlando di Agrigento, i funerali dell'imprenditore Salvatore Moncada morto giovedì, a 59 anni, per un infarto. La salma del "re dell'eolico" è stata traslata dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove Moncada si era ricoverato per accertamenti, fino ad Agrigento. E domani sarà appunto il giorno dell'addio.

Al PalaMoncada invece, sempre domani, dalle ore 11 alle 14,30, verrà allestita la camera ardente per consentire - a quanti lo vorranno - di dare l'ultimo saluto all'uomo che ha segnato la storia economica dell'Agrigentino. Moncada, dopo aver fatto da giovane il banconista in un supermercato, aprì una piccola azienda di costruzioni prima di sfondare nel settore dell'energia eolica. Da sempre impegnato nello sport ha portato la Fortitudo basket a un passo dalla promozione nel massimo campionato prima del passo indietro, dopo la pandemia, iscrivendo la squadra in Serie B.