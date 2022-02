Avvicendamento al vertice del Norm, il neo comandante Rutigliani: “Garantiremo il benessere dei cittadini”

Cambio di guardia al vertice del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Agrigento, il tenente Pasquale Rutigliano subentra al comando al posto del capitano Alberto Giordano che è stato trasferito a Caserta.

“Sono triste di lasciare questa città – dice ai microfoni di AgrigentoNotiztie il capitano Giordano -, è stato un anno breve ma intenso, pieno di soddisfazioni con tanti obiettivi che abbiamo raggiunto grazie alla collaborazione e alla sinergia con la Procura della Repubblica”. L'ufficiale che ha ricevuto il commiato del comando provinciale nella sala briefing della caserma “Biagio Pistone” di Agrigento ha voluto ringraziare quanti lo hanno collaborato durante il suo servizio svolto nella città dei templi. Parole di apprezzamento sono state spese anche per la comunità agrigentina e per l'intesa che lo stesso Giordano ha saputo mantenere con gli organi di stampa. Il neo comandante del Norm, il tenente Pasquale Rutigliani, si è detto pronto al delicato servizio per il quale è stato chiamato a svolgere. “Le problematiche da affrontare saranno tante – dice il giovane ufficiale dell'Arma - faremo del nostro meglio per garantire il benessere dei cittadini e della comunità”.