Moro nuovo comandante della Guardia di finanza: "Pronto per una terra di frontiera con tante difficoltà economiche"

Cambio di guardia al vertice del comando provinciale della Guardia di finanza di Agrigento con il colonnello Edoardo Moro che subentra al pari grado, Rocco Lo Pane. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nella caserma di via Atena, alla presenza, tra gli altri anche del comandante regionale della Fiamme Gialle, il generale di divisione Cosimo Di Gesù che nell'introdurre il colonnello Moro ha parlato di alcune peculiarità dell'hinterland agrigentino.

"Questo - ha detto il generale - è un territorio effervescente, con in più il problema di Lampedusa che spesso è quello che richiama mediaticamente. Le nostre attività - ha aggiunto - vanno però ben oltre Lampedusa. Attività che devono essere ancor più attenzionate in vista dell'occasione di Agrigento capitale nazionale della cultura 2025 che sarà un volano di crescita e sviluppo per la città, ma è altrettanto attrattivo e appetibile per chi ha altre intenzioni e noi dobbiamo essere pronti. Il comando generale ha per questo voluto continuare, con grande attenzione, ad investire individuando il colonnello Moro quale comandante provinciale”.

il neo comandante provinciale Edoardo Moro, pugliese di origine, prima dell'arrivo nella città dei Templi è stato capo di Stato maggiore in Piemonte e Valle d'Aosta. “Questa nuova sfida mi lusinga – ha detto dai microfoni di AgrigentoNotizie il colonnello Moro - e sicuramente troverò il sostegno della cittadinanza onesta nella promozione delle azioni di legalità”.

“Saluto la città con dispiacere, è una terra bellissima, ricca di cultura e di gente perbene” - sono state, invece, le parole di commiato del comandante uscente, il colonnello Rocco Lo Pane che è stato chiamato a dirigere il comando interregionale dell’Italia Sud – Occidentale di Palermo.