Polizia, due nuove dirigenti si insediano all'Anticrimine e alla Stradale, il questore Palumbo: "Arrivano figure importanti"

Si sono insediate oggi ad Agrigento le due dirigenti, rispettivamente della divisione Anticrimine e della polizia Stradale, si tratta del vice questore Giusy Interdonato e del commissario capo Sonia Zicari. Ad introdurle alla stampa, è stato il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo che ha anche ringraziato i due dirigenti uscenti, ovvero il primo dirigente Daniele De Girolamo che ha diretto l'Anticrimine per quattro anni e oggi in pensione e il vice questore Andrea Morreale, trasferito a Palermo e che per undici anni è stato a capo della polizia Stradale agrigentina. Nel curriculum della dottoressa Interdonato figurano la guida della direzione investigativa antimafia della città dello Stretto e la diriezione dei commissariati di Patti e di Messina sud. Per l'agrigentina Sonia Zicari, che proviene dalla dirigenza della stradale di Caltanissetta, si stratta di un ritorno in provincia, essendo stata la stessa alla guida del commissariato di Licata.

Questura, ecco i nuovi dirigenti dell'Anticrimine e della Stradale