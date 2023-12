Tagliati 6 pneumatici dell'autocompattatore che si occupa della raccolta dei rifiuti: è stato un raid mirato

E' stato un danneggiamento mirato. Non ci sono dubbi, non per i carabinieri che si stanno occupando delle indagini. Sei pneumatici di un autocompattatore, di proprietà della ditta che si occupa del servizio di raccolta rifiuti a Camastra, sono stati tagliati. E' accaduto in contrada Ramolia dove il mezzo era stato lasciato parcheggiato.

A denunciare, presentandosi alla stazione dei carabinieri del paese, è stato il responsabile della sorveglianza del'impresa. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta. L'ipotesi di reato per cui si procede, al momento a carico di ignoti, è danneggiamento aggravato.

I carabinieri, seppur nel più fitto - anzi categorico - riserbo, hanno avviato le indagini per cercare di identificare il balordo che ha creato danni per oltre mille euro all'impresa.