Coronavirus, il report di palazzo dei Giganti: 80 positivi in città e uno in più a Camastra

Sono 80 le persone positive al Covid 19 ad Agrigento. Secondo quanto fatto sapere dal Comune di Agrigento, 73 si trovano in isolamento fiduciari. Sei si trovano ricoverate in ospedale ed una persona in un hotel Covid. Nessuno dei positivi è ricoverato in terapia intensiva.Sono 80 i casi di persone positive ad Agrigento

Camastra + 1

Camastra rimpiomba nella paura. Il sindaco Dario Gaglio, tramite nota, ha comunicato gli aggiornamenti sul Covid 19. Una persona, secondo quanto fatto sapere da Dario Gaglio, è risultata positiva al Coronavirus.

"Manteniamo il distanziamento - dice Gaglio - indossiamo le mascherine, rispettiamo tutti i divieti e le raccomandazioni previste dal presidente della regione e dal sindaco". Attualmente Camastra ha registrato 10 persone positive e 30 guariti, due decessi.

(Aggiornato alle 18:45)