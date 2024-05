Secondo colpo in pochi giorni: rubati cavi di rame, più case restano al buio

Di nuovo a Caltabellotta. I "cacciatori" di "oro rosso" hanno colpito di nuovo nel piccolo paese, lasciando al buio numerose case di campagna e provocando un danno di oltre 4mila euro all'Enel.

Ad essere tranciati, raccolti e portati via sono stati, questa volta, 400 metri di cavi di rame, di proprietà dell'Enel appunto, in contrada Taja. A denunciare il furto, dopo aver raccolto le segnalazioni di blackout e aver effettuato un sopralluogo mirato nell'area di campagna, è stato un operaio della società. E i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di identificare la banda. Pochi, forse addirittura nessuno, i dubbi: a colpire dovrebbe essere sempre la stessa mano.

