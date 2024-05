"Cacciatori" di "oro rosso" di nuovo in azione: rubati 1.500 metri di cavi dell'Enel

Sembra essere ripresa, e anche con una certa insistenza, la razzia dei cavi di rame. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, ha riguardato le contrade Vigna Grande e Torre Rara di Caltabellotta da dove sono stati tranciati e portati via 1.500 metri di linea elettrica. Un danno di oltre 20.000 euro per l'Enel che ha già formalizzato denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

In azione, quasi certamente, è entrata una banda. Impossibile ipotizzare l'opera di un "cacciatore" di rame solitario.

Il crescendo di colpi di "oro rosso", nell'Agrigentino, si sta registrando nel comprensorio Saccense, ma anche a Bivona e ad Alessandria della Rocca.

