Danneggiata l'auto di un impiegato comunale: è stato un raid vandalico o un avvertimento?

E' stato un raid vandalico, così come tanti se ne registrano nell'Agrigentino e non solo? O invece è stato un danneggiamento mirato? Interrogativi inevitabili visto che a essere rigata, con un chiodo o forse una chiave, è stata l'autovettura, una Jeep, di proprietà di un funzionario del Comune di Caltabellotta. A indagare, avendo raccolto la denuncia del dipendente, sono i carabinieri della stazione cittadina.

In una piccola realtà qual è Caltabellotta, dove tutti si conoscono più o meno bene, non si parla d'altro. E anche questo è, appunto, inevitabile. La vettura del funzionario del Municipio era stata lasciata posteggiata in piazza Umberto I, praticamente di fronte al palazzo di città. E nel corso del pomeriggio - non è chiaro a quale ora - qualcuno, senza essere visto, ha danneggiato, rigandolo, il cofano anteriore dell'autovettura.

Il danno non dovrebbe essere esagerato, ma è il gesto - specie in una realtà piccolissima come Caltabellotta e in danno di un impiegato comunale - potrebbe non essere di poco conto. Spetterà comunque ai carabinieri, che si stanno occupando dell'attività investigativa, fare chiarezza.