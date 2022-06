Incendio devasta bosco da 15 ore, canadair ed elicotteri in azione: bruciati almeno 5 ettari

Vasto incendio in località Favarelle e Nuvi di Caltabellotta. L'allarme è scattato alle 4 e c'è stato subito il primo intervento. Poco prima delle 10 sono intervenuti un elicottero e due canadair.

Attualmente ci sono più fronti fuoco di circa un chilometro. Le operazioni sono coordinate dal comandante del distaccamento forestale di Sambuca di Sicilia. In azione squadre e autobotti del corpo forestale e dei vigili del fuoco.

Già bruciati ettari di bosco. Indagini ancora in corso in corso per accertare la natura dell'incendio.