L'ex dirigente della Stradale è morto: anche Agrigento dice addio a La Porta

Il vice questore era andato in pensione nell'ottobre del 2018: era comandante provinciale della Polstrada di Lucca

Era andato in pensione a fine ottobre del 2018. Lo aveva fatto da vice questore, comandante provinciale della Stradale di Lucca: città dove era rimasto a vivere. E' morto Calogero La Porta, per anni e anni dirigente della Polstrada di Agrigento: realtà che tanto amava.

Calogero La Porta, poliziotto sempre alla mano e cordinale, era entrato in servizio il 7 gennaio del 2013. In città, da stamani, non si parla d'altro. Tanti, praticamente tutti, ricordano - e anche con affetto - lo "storico" dirigente della polizia Stradale di Agrigento. La Porta ha perso la vita perché contagiato dal Coronavirus.