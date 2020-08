Caldo, la "fiammata africana" non dà tregua: sarà un week end torrido

L’Agrigentino è nella morsa del grande caldo. Il primo week end del mese d’agosto è caratterizzato dalla “fiammata africana”, ovvero afa e temperature impazzite. L’ondata di caldo non dà tregua. L’Agrigentino - anche domani - sforerà la soglia dei 40 gradi. Secondo quanto fatto sapere dalla Sias, servizio informativo agrometerologico siciliano, saranno giornate più che mai all’insegna delle temperature record, soprattutto per Agrigento.

Quello in corso, come emerge dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, e come indicato dagli esperti de IlMeteo.it, è uno dei weekend più torridi dell’anno, con temperature intorno ai 40 gradi in diverse città.

La Protezione civile regionale parla di massimo rischio incendi in ampie zone, e di un’ondata di calore con temperature fino a 36 gradi: ondata di calore prevista in aumento, con passaggio da livello 2 a livello 3 per la giornata di domenica, quando le temperature al suolo saranno ancora in rialzo. L'Agrigentino, accoglie il mese di agosto, all'insegna del caldo africano.