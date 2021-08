Il termometro sfiora i 48,8° e la Sicilia batte il record europeo: mai così caldo in tutto il continente

Un record europeo che la Sicilia molto probabilmente avrebbe preferito non battere. Se il dato sarà confermato, spiegano i meteorologi di 3B Meteo, i 48.8 gradi registrati dalla rete del Sistema informativo agrometeorologico della Regione Siciliana questo pomeriggio a Floridia, nel Siracusano, rappresenteranno il valore più alto mai registrato sul continente europeo. La temperatura di Floridia, infatti, supererebbe di gran lunga non solo il precedente record di 48°C, misurato ad Atene il 10 luglio 1977, ma anche il record non ufficiale, di 48.5°C fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova, nel Catanese, nell'agosto del 1999.

Intanto, è ncora allerta rossa per la giornata di domani, giovedì 12 agosto, sulla Sicilia per il rischio incendi. La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino con allerta al massimo livello per tutte le province ad eccezione di quella di Messina, in arancione. Bollino rosso anche per le ondate di calore sulla provincia di Palermo dove le temperature percepite toccheranno i 39 gradi.

"È un’ondata di caldo africano da record quella che nelle ultime 48 ore sta interessando le nostre regioni meridionali – dice il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni –. Nella giornata di martedì, diversi record di temperatura sono stati superati in Sardegna e in Sicilia".

Per fortuna, stando alle ultime previsioni di 3b Meteo, il rovente anticiclone, denominato "Lucifero", potrebbe gradualmente sgonfiarsi nel corso della prossima settimana, grazie alla discesa di correnti più fresche dal Nord Europa, e portare così a un calo delle temperature, nonché locali rovesci o temporali.