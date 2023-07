Meteo: il picco di caldo record è alle spalle, da domani temperature in discesa

La fase più acuta di questa lunga e intensa ondata di caldo africano sta per finire. A partire da domani le temperature dovrebbero scendere, per mantenersi su valori più tollerabili in linea col periodo. Queste le previsioni elaborate da 3bmeteo.com, secondo cui dopo un dominio lungo oltre due settimane, domani e giovedì finalmente l'anticiclone subtropicale di matrice nord-africana allenterà la sua morsa sull'Italia meridionale, disturbato dall’afflusso di correnti più umide e temperate di matrice atlantica.

Gli ultimi giorni del mese di luglio beneficeranno di un calo termico quantificabile in oltre 10 gradi, specie nelle aree interne non interessate dal ciclo delle brezze marine e lungo la fascia costiera tirrenica. Anche nell'Agrigentino, quindi, l’estate tornerà dunque ad assestarsi, almeno temporaneamente, su binari più consoni al clima mediterraneo.