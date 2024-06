Agrigento entra nella morsa del caldo, mercoledì da bollino arancione: attesi 36 gradi

La forte ondata di caldo, provocata dall’anticiclone “Minosse” che sta per investire praticamente tutta Italia, è ormai dietro l’angolo. Nella giornata di domani, mercoledì, si sentiranno i primi effetti con la temperatura massima che, nell’Agrigentino, arriverà a 36 gradi. Nei giorni successivi sarà un progressivo “crescendo” con il picco di 40 gradi previsto per sabato. Intanto la Protezione civile regionale torna a pubblicare l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, con allerta arancione, a partire dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore.

L'ondata di afa era stata annunciata anche dagli esperti. Come aveva sottolineato Lorenzo Badellino, di 3bmeteo.com, "l’anticiclone africano è pronto ad innescare una nuova e intensa ondata di calore verso l’Italia meridionale che coinvolgerà anche la Sicilia nei prossimi giorni. Il tempo si manterrà sostanzialmente stabile nel corso della settimana, con cielo in prevalenza sereno. Le temperature aumenteranno giorno dopo giorno e si porteranno su valori sempre più elevati, con l’apice del caldo atteso tra giovedì e sabato, quando il clima si farà anche afoso". Non servirà aspettare la sera per un po' di frescura. In provincia di Agrigento le temperature minime non scenderanno sotto i 23 gradi.

