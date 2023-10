"Con un calcio ha sfondato l'apparecchio medico dell'ambulanza": donna rinviata a giudizio

Con un calcio ha sfondato un apparecchio medico presente all'interno dell'ambulanza del 118 che l'aveva soccorsa. Un attrezzatura che è andata irrimediabilmente persa. E' accaduto il 20 agosto dello scorso anno e, adesso, una donna è stata citata a giudizio per l'ipotesi di reato di danneggiamento.

L'udienza predibattimentale, davanti la prima sezione penale del tribunale di Agrigento, si è tenuta nei giorni scorsi. L'Asp di Agrigento, parte offesa nel procedimento, ha ritenuto doveroso costituirsi in giudizio anche per ottenere il risarcimento del danno subito, nonché l'eventuale danno arrecato dalla donna sotto il profilo giuridico. E per farlo, l'azienda sanitaria provinciale ha dato mandato ad un avvocato esterno.