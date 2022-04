"Un calcio per la legalità", concluso il torneo: vince la polizia di Stato

A vincere il torneo “Un calcio per la legalità”, che si è disputato al centro polivalente del Villaggio Preuzzo, è stata la squadra della polizia di Stato. Un’iniziativa per ricordare tutti gli uomini delle forze dell’ordine che hanno perso la vita in servizio o per cause naturali. Secondo posto per la formazione della polizia penitenziaria, terza la guardia di finanza e quarti gli “Amici della Questura”.

Il premio per il miglior portiere è andato a Luciano italiano mentre il miglior marcatore è stato Francesco Andande.

“Oggi abbiamo ricordato chi si mette dalla parte della legge - ha detto il Questore Rosa Maria Iraci - e tutti i colleghi che non ci sono più”.

Presente anche il Prefetto Maria Rita Cocciufa: “Quando si fa sport in modo sano e corretto - ha dichiarato - vuol dire aiutare ragazzi a costruire un futuro nel segno della correttezza e della legalità. Oggi mi ha fatto piacere vedere in campo giovani e meno giovani”.