Akragas, basta un pareggio per passare il turno in Coppa Italia

L'Akragas pareggia per uno a uno in casa del Casteltermini e, per effetto dell'uno a zero dell'andata, passa il turno in Coppa Italia.

Ospiti in vantaggio con l'attaccante argentino Villa. Pari dei padroni di casa su punizione di Piazza deviata dalla barriera. Sull'1-1 Gambino ha fallito un calcio di rigore che è stato parato da Priolo.

Il pareggio consentirà alla formazione di Francesco Di Gaetano di disputare il turno successivo contro il Favara che si è qualificato agli ottavi di finale ribaltando il 2-1 dell'andata e imponendo un 3-1.