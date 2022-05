Campione del mondo e migliore portiere del torneo, l'Ordine degli avvocati festeggia Lentini

La consegna di una targa celebrativa e un piccolo rinfresco per festeggiare il collega "prestato" alla squadra degli avvocati di Palermo con cui è salito sul tetto del mondo vincendo il campionato di calcio e 5 e ottenendo il riconoscimento come miglior portiere.

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Agrigento ha festeggiato Federico Lentini reduce dall'esperienza a Marrakech, in Marocco, dove ha conquistato, insieme all'agrigentino Stefano Piazza, calciatore dilettante di lungo corso inserito in squadra come "esterno" come prevede il regolamento, il campionato del mondo battendo in finale il Portogallo per 3-1.

Il presidente dell'Ordine Vincenza Gaziano e gli altri consiglieri, nella sala al primo piano del tribunale dove si tengono le riunioni, hanno consegnato una targa e si sono complimentati col collega per l'impresa "che dà lustro all'intera categoria come tutti i trionfi dello sport".