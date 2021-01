"Pioggia" di calcinacci dalla galleria, danneggiata auto di passaggio

Torna da Catania dove era stato, assieme alla moglie, per dei controlli specialistici, e lungo l’autostrada, nella galleria che si incontra fra Enna e Caltanissetta, la sua auto viene colpita da una “pioggia” di calcinacci. Cedimenti che hanno danneggiato, e anche in maniera importante, la Golf Volkswagen che l’agrigentino sessantatreenne stava guidando. L’utilitaria ha riportato infatti danni al parabrezza e al cofano. L’uomo, praticamente su tutte le furie, ha già formalizzato una denuncia di danneggiamento alla polizia di Stato. Passo propedeutico, verosimilmente, per poter chiedere un risarcimento danni.

I poliziotti della sezione Volanti hanno raccolto la denuncia che è stata formalizzata a carico dell’ente proprietario dell’autostrada e hanno avviato, naturalmente, i primissimi accertamenti di rito.

Stando a quanto è emerso ieri, ma circolavano poche informazioni al riguardo, sul posto del danneggiamento – ossia in autostrada e nelle immediate adiacenze della galleria – non ci sarebbe stato un intervento da parte delle forze dell’ordine. L’agrigentino, a quanto pare, dopo aver vissuto l’inatteso – forse scioccante - danneggiamento ed essersi sincerato che l’auto, seppur danneggiata, era ancora integra è dunque arrivato a casa e poi, appunto, s’è presentato all’ufficio Denunce della Questura, ufficio che si trova alla caserma “Anghelone” di via Francesco Crispi. Dinanzi gli agenti di servizio, il sessantatreenne ha dunque ricostruito lo spiacevole episodio vissuto.