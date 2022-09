Calcinacci nelle aule del "Politi", l'ex Provincia dispone: classi trasferite al "Foderà"

E' stato disposto il trasferimento nel plesso “Foderà” (ex Ragioneria) dell'Itet “Sciascia” delle sei classi del liceo “Politi” che avevano dovuto lasciare il plesso di via Cimarra in seguito al distacco di alcuni calcinacci nelle rispettive aule. Nella sede sono intervenuti prontamente i tecnici del settore Manutenzione immobili scolastici del Libero consorzio che hanno verificato la situazione e preso atto della relazione dei vigili del fuoco. Le indicazioni date dal commissario straordinario del Libero consorzio, Raffaele Sanzo, ai dirigenti scolastici dei due istituti hanno permesso di trasferire le sei classi nella struttura dell'ex Ragioneria, sempre in via Cimarra, senza compromettere lo svolgimento delle attività didattiche.

Stamani, studenti, docenti e responsabili sindacali della Cgil, in corteo, dal Quadrivio Spinasanta hanno raggiunto la Prefettura e una delegazione è stata ricevuta. Gli stessi alunni hanno offerto la soluzione al problema: il trasferimento delle classi del Politi nei locali in disuso del limitrofo istituto Foderà.

Il plesso del “Politi” nel quale si è verificato il distacco dei calcinacci si trova in un immobile privato con contratto di locazione, per cui gli interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino dei soffitti sono a carico dei proprietari - hanno reso noto dall'ex Provincia regionale - . I tecnici del Libero consorzio comunale di Agrigento hanno verificato anche l'assenza di problemi della stessa natura nelle altre classi dello stesso plesso.