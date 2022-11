Trenta alberi di ulivo rasi al suolo, impiegato 41enne nel mirino: avviate indagini

Trenta alberi di ulivi sono stati rasi al suolo da dei malviventi hanno messo a segno un raid mirato in contrada Valloni, contro un impiegato. L’uomo, un quarantunenne di Calamonaci, ha presentato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri. E i militari dell’Arma, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno avviato le indagini.

Il gesto, una vera e propria intimidazione, è stata messa a segno fra il 20 e il 31 ottobre scorso. Durante quell’arco temporale, l’impiegato quarantunenne non s’è, infatti, recato nel suo appezzamento di terreno. Quando lo ha fatto, ossia in occasione della giornata di Tutti i santi, ha trovato, appunto i 30 alberi di ulivo tagliati. Un raid che ha provocato un danno, non coperto da nessuna polizza assicurativa, quantificato in circa mille euro.

I carabinieri di Calamonaci, dopo aver raccolto la denuncia a carico di ignoti e avvisato la Procura della Repubblica di Sciacca, hanno avviato le indagini. Non filtrano, inevitabilmente, indiscrezioni in merito, ma appare scontato che si tratti di un danneggiamento mirato.