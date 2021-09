Si sente male mentre è in caserma: stroncato da un ictus il comandante della stazione carabinieri di Calamonaci

S'è sentito male ed ha perso la vita, a causa di un ictus, mentre era al lavoro. Tragedia alla caserma dei carabinieri di Calamonaci dove è spirato il comandante della stazione: il luogotenente Giuseppe Sabella, 47 anni, originario di Sciacca. Sanitari e medico dell'ambulanza del 118, giunta da Cianciana, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il luogotenente, sposato e padre di due figli, si era insediato al comando della stazione dei carabinieri di Calamoanci il 27 agosto dello scorso anno. Nell'Arma dei carabinieri da oltre venti anni, il luogotenente aveva prestato servizio prima in Calabria per poi tornare in Sicilia nella stazione di Burgio e poi alla tenenza di Ribera.

Increduli, sotto choc, tutti i carabinieri del comando provinciale di Agrigento.