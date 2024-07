Incidente sul lavoro: operaio precipita in un fossato e viene ricoperto dalla terra, salvato in extremis dai vigili del fuoco

Un albanese di 41 anni è rimasto ferito, gravemente, a causa di un incidente sul lavoro verificatosi su un terreno di contrada Scirinda a Calamonaci. L'uomo, a quanto pare, stava effettuando dei lavori con una ruspa e all'improvviso sarebbe caduto all'interno del fossato dove sarebbe stato ricoperto da una coltre di terreno.

Ad accorrere, per salvargli la vita, sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e quelli del distaccamento di Sciacca. Sono stati anche allertati i pompieri del movimento terra di Palermo e l'Usar. Non c'era del resto neanche un secondo di tempo da perdere.

I pompieri, con grande forza, hanno scavato ininterrottamente con le mani e anche con una ruspa e sono riusciti a compiere il miracolo: il lavoratore è stato tirato fuori dal buco ed è stato subito caricato sull'elisoccorso del 118 intervenuto in contrada Scirinda. Il 41enne è vivo. I sanitari del 118 lo stanno portando al più vicino ospedale disponibile. Non è scontato Sciacca, sembra probabile un nosocomio di Palermo. Ma ancora non si hanno informazioni al riguardo, dipende da cosa deciderà il medico a bordo dell'elisoccorso.

L'intervento di uomini e mezzi, elisoccorso del 118 compreso, non è passato inosservato in una piccola realtà qual è quella di Calamonaci dove, di fatto, in questi minuti non si parla d'altro e dove, nella maggior parte dei casi, ci si chiede cosa sia effettivamente accaduto e il perché delle tante sirene sentite e dell'elisoccorso visto sorvolare i cieli del paese.

