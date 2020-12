Prova a disarmare un giovane in stato confusionale, sindaco resta ferito ad una spalla

Voleva farsi del male, era su tutte le furie e in stato confusionale . E in mano aveva un'arma da taglio. Il sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, quando s'è ritrovato davati quel giovane, che non è del paese, ha fatto di tutto per calmarlo ed evitare il peggio. Alla fine è stato proprio il sindaco a rimanere ferito, da arma da taglio, ad una spalla. Nulla di grave - secondo quanto trapela -, ma è stato lo stesso primo cittadino ad accompagnare, assieme alle autorità competenti, il ragazzo al pronto soccorso dell'ospedale "Giovanni Paolo II" di Sciacca dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Il sindaco del piccolo Comune agrigentino s'è, di fatto, mobilitato - ieri - provando a disarmare il giovane per evitare che lo stesso si facesse del male.