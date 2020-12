L'aggressione al sindaco di Calamonaci, Milazzo: "Piena solidarietà"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Esprimo la mia piena solidarietà al sindaco di Calamonaci, Pino Spinelli, per quanto gli è accaduto. Fermo restando che secondo quanto riportato dalla stampa, l’aggressore era in evidente stato confusionale, mi auguro che atti del genere non si ripetano più. Capisco la frustrazione delle persone, specie in questo periodo emergenziale, però non è questo il modo per risolvere i problemi. Le Istituzioni locali, al massimo delle loro possibilità, stanno facendo tutto il possibile per non lasciare soli i cittadini”. Lo afferma il deputato di Forza Italia al Parlamento Europeo, on. Giuseppe Milazzo.